In Achberg (Kreis Ravensburg) wird Tobias Walch der neue Bürgermeister. Er gewann am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl 94,7 Prozent der Stimmen. Vorgänger Johannes Aschauer war nach 23 Jahren nicht mehr angetreten. Bei der Bürgermeisterwahl in Orsingen-Nenzingen (Kreis Konstanz) hat keiner der der zehn Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen erhalten. Am 28. März soll erneut gewählt werden, teilte die Gemeinde mit.