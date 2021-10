per Mail teilen

Die Lindauer Gartenschau lädt nach ihrer Schließung zum Abverkauf ein. Am kommenden Samstag können Schnäppchenjäger Erinnerungsstücke kaufen, zum Beispiel einen Liegestuhl oder Sonnenschirm. Für die Gartenfans gibt es auch Blumenkübel oder Obstkisten mit und ohne Bepflanzung im Angebot. Los geht es am Samstag, 16.10., um 10 Uhr im Bürgerpark auf der Hinteren Insel in Lindau.