In Berlin ist der Gesetzentwurf der Union zur Begrenzung der Migration am Freitag abgelehnt worden. Die CDU-Abgeordneten aus der Region Bodensee-Oberschwaben stimmten dafür.

Die CDU-Bundestagsabgeordneten aus der Region Bodensee-Oberschwaben haben beim umstrittenen "Zustrombegrenzungsgesetz", das bei der Abstimmung im Bundestag am Freitag gescheitert ist, mit ihrem Fraktionschef Merz gestimmt. Sowohl Josef Rief aus dem Kreis Biberach als auch Axel Müller aus Ravensburg, Volker Mayer-Lay aus dem Bodenseekreis und Andreas Jung aus dem Kreis Konstanz stimmten nach Angaben der Bundestags-Verwaltung mit ja.

FDP-Abgeordnete Ann-Veruschka Jurisch gibt Stimme nicht ab

Auch der Ravensburger FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser stimmte demnach für die Gesetzesvorlage. Anders dagegen die Konstanzer FDP-Abgeordnete Ann-Veruschka Jurisch: Sie hat ihre Stimme am Freitag nicht abgegeben. Gegenüber dem SWR erklärte sie, dass sie krank und nicht in Berlin gewesen sei. Sie hätte sich mit einer Zustimmung aber auch sehr schwer getan, wenn sie in Berlin gewesen wäre. Sie hätte in der letzten Konsequenz nicht dafür gestimmt, so Jurisch. Der FDP-Vorstoß, mit demokratischen Stimmen zu einer Mehrheit zu kommen, sei für sie richtig gewesen. Entsetzt habe sie, dass die SPD da nicht mitgegangen sei.

"Ich glaube, dass da Friedrich Merz die Pferde ein Stück weit durchgegangen sind."

"Um es in aller Klarheit zu sagen: Die Situation, die wir hatten, ist eine Entscheidung von Friedrich Merz", so Ann-Veruschka Jurisch. Dass es eine Reaktion mit Blick auf Aschaffenburg geben müsse, könne sie verstehen. Es sei allen klar, dass etwas passieren müsse. Dafür stehe auch die FDP. Sie wolle Kontrolle, Begrenzung und Rechtsstaatlichkeit bei der Migration. Dies müsse aber aus der demokratischen Mitte des Parlaments heraus geschafft werden.

Mahnwache in Konstanz gegen Antrag zur Migration

Am Donnerstag waren zu einer Mahnwache gegen die am Mittwoch vorangegangene Entscheidung im Bundestag laut Einschätzung der Polizei in Konstanz rund 550 Menschen zusammengekommen. Die Union hatte mit Stimmen der AfD einen Antrag zur Migration durchgesetzt. Diese Entscheidung sei für sie ein Dammbruch, so die Organisatoren. Mit der Mahnwache solle ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt werden.

Die Aktion verlief friedlich. Grüne, SPD und Linke in Konstanz hatten dazu aufgerufen. Angemeldet hatten die Organisatoren rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man sei sehr froh, dass so viele Leute gekommen seien, obwohl die Mahnwache kurzfristig angekündigt wurde, so die Organisatoren.