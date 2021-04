Die Bahnstrecke zwischen Ravensburg und Friedrichshafen ist ab heute wegen Bauarbeiten gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Bis Ende April fahren entlang der Strecke Ersatzbusse. Die Sperrung der Strecke sei unvermeidbar, da die abschließenden Bauarbeiten für die Elektrifizierung der Südbahn zu umfangreich seien, so die Deutsche Bahn. Gleisarbeiten und Anpassungen in den Stellwerken stünden an. Im Sommer soll die Oberleitung unter Strom gesetzt werden. Im Anschluss sind Messfahrten und technische Abnahmen geplant. Ab Dezember sollen auf der Südbahnstrecke von Ulm über Friedrichshafen nach Lindau erstmals E-Loks fahren. In die Elektrifizierung investiert wurden rund 300 Millionen Euro.