Kein Schützenfest in Biberach, kein Seenachtfest in Konstanz - wegen des bundesweiten Verbots von Großveranstaltungen bis Ende August fallen in diesem Sommer überall in der Region Feste aus.

Das neuntägige Schützenfest in Biberach werde nicht stattfinden, so Pressesprecherin Brigitte Wall gegenüber dem SWR. Die Absage müsse formell noch beschlossen werden, man werde sich aber an die Vorschriften des Bundes halten. Ein Nachholen des traditionellen Festes im Herbst hält Wall für sehr unwahrscheinlich.

Traditionelles Kinderfest in Lindau abgesagt

Auch das Seenachtfest in Konstanz mit großem Feuerwerk wird nicht wie geplant stattfinden, heißt es von der Stadt. Abgesagt sind zudem das große Musikfestival Southside in Neuhausen ob Eck sowie das Kinderfest in Lindau. "Wir hatten bis zuletzt gehofft, es könne vielleicht stattfinden. Umso trauriger macht uns jetzt die Absage", so die Lindauer Kinderfest-Koordinatorin Birgit Russ. Zuletzt war das Kinderfest während des Zweiten Weltkriegs ausgefallen. Das erste Kinderfest nach dem Krieg fand 1949 wieder statt.

Rutenfestkommission wartet noch ab

Der Vorsitzende der Rutenfestkommission in Ravensburg wollte sich zu einer Absage nicht äußern. Noch gebe es keine schriftliche Anordnung des Landes, solange werde man abwarten. Auf der Kippe stehen zudem unter anderem das Promenadenfest in Überlingen, das Welfenfest in Weingarten und das Seehasenfest in Friedrichshafen. Offizielle Absagen hat es aber noch nicht gegeben.