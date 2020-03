per Mail teilen

Immer mehr Veranstaltungen in der Region Bodensee-Oberschwaben werden wegen des Coronavirus vorsorglich abgesagt. Im benachbarten Vorarlberg sind ab Montag Schulen geschlossen.

In den Kreisen Sigmaringen und Bodensee sind seit Mittwoch jeweils zwei weitere Corona-Fälle dazugekommen, melden die dafür zuständigen Gesundheitsämter. Auch im Kreis Konstanz kamen fünf neue Fälle hinzu, so das Landratsamt. (12.3.)

Erste Schulen geschlossen

Die Stadt Überlingen meldet, dass es in den städtischen Alten- und Pflegeheimen noch keine Erkrankten gebe. Die beiden Gymnasien von Lindau sind bis kommende Woche geschlossen, zu viele Lehrer und Schüler sind in Quarantäne. In Vorarlberg bleiben alle Oberschulen ab Montag geschlossen, ab Mittwoch sind alle Schulen zu.

Vorarlberg sagt Gemeinderatswahlen ab

In Vorarlberg sind zudem die Gemeinderatswahlen am kommenden Sonntag abgesagt worden. Landeshauptmann Markus Wallner sagte, das sei eine notwendige Vorsichtsmaßnahme zum bestmöglichen Schutz der Bevölkerung und der Wahlkommissionen vor dem Coronavirus.

Open Air-Konzert soll stattfinden

Und die Diözese Feldkirch hat vorerst sämtliche Gottesdienste abgesagt. Nicht abgesagt sind bisher die Veranstaltungen im Theater Konstanz und ein OpenAir-Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie am Samstag vor dem einstigen Telekom-Hochhaus in Konstanz.