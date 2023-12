Abkochgebot im Bodenseekreis teilweise aufgehoben

In fast allen Ortsteilen von Tettnang muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden. Für die anderen betroffenen Gemeinden bleibt das Abkochgebot bestehen. Zur Ursache gibt es nun Erkenntnisse.

Das Abkochgebot für Trinkwasser, das seit Montag in Teilen des Bodenseekreises gilt, ist teilweise aufgehoben worden. In fast allen bislang betroffenen Ortsteilen von Tettnang muss das Trinkwasser nicht mehr abgekocht werden. Rund 20.000 Menschen in den Gemeinden Langenargen, Eriskirch, in Teilorten von Meckenbeuren und einem Teilort von Kressbronn sind weiterhin betroffen, auch die Tettnanger Ortsteile Kau und Bürgermoos.

Abkochgebot in anderen Gemeinden bleibt bestehen

Die Proben aus dem Bereich der Haslach-Wasserversorgung seien gut ausgefallen, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Wasserversorger. Zwar seien die gemessenen Keimwerte auch in den Netzen des Zweckverbands Wasserversorgung Unteres Schussental und Langenargen rückläufig, aber noch nicht bei null. Daher bleibe das Abkochgebot in diesem Bereich bis nach Weihnachten bestehen. Die Labore seien über die Feiertage dünn besetzt. Es dauere derzeit länger, bis Proben ausgewertet seien, so Simon Vallaster vom Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental. Über eine mögliche Aufhebung des Abkochgebots werde frühestens am 27. Dezember entschieden.

Eine detaillierte Karte und Informationen zu den Bereichen, in denen das Abkochgebot gilt, gibt es hier.

Wasser wird gechlort

In einem nächsten Schritt soll das Wasser leicht gechlort werden, um die Keime aus dem Wasser zu entfernen. Der betroffene Brunnen in Langenargen sei vom Netz genommen worden und werde ebenfalls gereinigt.

Ursache wohl technischer Defekt an Wehr

Untersuchungen hätten gezeigt, dass das Wasser des Mühlkanals in Langenargen übergelaufen sei, heißt es in der Mitteilung der Wasserversorger. Außerdem sei festgestellt worden, dass es am Zulaufwehr von der Argen in den Mühlkanal zu einem technischen Defekt kam. Das habe dazu geführt, dass das Wehr trotz des hohen Wasserstands der Argen voll geöffnet hat. Der Mühlkanal konnte das Wasser nicht aufnehmen und sei übergelaufen. In der Folge habe sich das Flusswasser der Argen wahrscheinlich mit dem Grundwasser vermischt und gelangte so in den Brunnen der Wasserversorgung. Auf diesem Weg könnten die Keime in das Trinkwasser gelangt sein. Die Ursachenforschung sei noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter.

Am Montag waren in dem Brunnen Keime von Escherichia Coli und Enterokokken in geringer Menge festgestellt worden. Das seien keine Krankheitserreger oder Viren, sondern sogenannte Indikatorkeime. Solche Keime nehme man als Mensch mit der Nahrung regelmäßig auf. Für Trinkwasser liegen die Grenzwerte jedoch bei Null. Deshalb sei das Abkochgebot notwendig.

Wasser abkochen

Das Wasser muss in den betroffenen Bereichen unter anderem zum Trinken, zur Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Spülen abgekocht werden. Dazu muss das Wasser einmal sprudelnd aufgekocht werden, danach muss es zehn Minuten abkühlen. Zum Putzen, als Trinkwasser für Haustiere sowie für die Toilettenspülung ist laut Zweckverband kein Abkochen nötig. Auch für die Körperhygiene sei es nicht notwendig, das Wasser abzukochen.