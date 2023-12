In mehreren Regionen des Bodenseekreises musste seit Mitte Dezember das Trinkwasser abgekocht werden. Das gilt nun nicht mehr.

Menschen in Langenargen, Eriskirch sowie Teilorten von Meckenbeuren und Tettnang (Bodenseekreis) müssen ihr Trinkwasser aufgrund einer möglichen Keimbelastung nicht mehr abkochen. Das teilte der Zweckverband Wasserversorgung Unteres Schussental am Donnerstag mit. Das Abkochgebot für Trinkwasser galt zehn Tage lang.

Risikogruppen sollten weiterhin Wasser abkochen

Menschen mit einem schwachen Immunsystem und Schwangere sollten das Wasser vorsorglich bis über den Jahreswechsel weiter abkochen, so der Zweckverband. Das gelte auch für Babynahrung. Wer aus einem längeren Weihnachtsurlaub zurückkommt, sollte die Wasserhähne in der Wohnung längere Zeit laufen lassen, um die Leitungen frei zu spülen.

Das Wasser in zwei Hochbehältern ist vor Heiligabend leicht gechlort worden, um die Keime aus dem Wasser zu entfernen. Dieses Chlor floss noch bis Mittwoch durch die Trinkwassernetze, so der Zweckverband. Danach wurde überprüft, ob die Keimwerte wieder bei Null sind. Das konnte man erst messen, sobald das Chlor sich endgültig abgebaut hatte, so der Zweckverband.

Ursache wohl technischer Defekt an Wehr

Untersuchungen hätten gezeigt, dass das Wasser des Mühlkanals in Langenargen übergelaufen sei, heißt es in der Mitteilung der Wasserversorger. Außerdem sei festgestellt worden, dass es am Zulaufwehr von der Argen in den Mühlkanal zu einem technischen Defekt kam. Das habe dazu geführt, dass das Wehr trotz des hohen Wasserstands der Argen voll geöffnet hat. Der Mühlkanal konnte das Wasser nicht aufnehmen und sei übergelaufen. In der Folge habe sich das Flusswasser der Argen wahrscheinlich mit dem Grundwasser vermischt und gelangte so in den Brunnen der Wasserversorgung. Auf diesem Weg könnten die Keime in das Trinkwasser gelangt sein. Die Ursachenforschung sei noch nicht abgeschlossen, heißt es weiter.

Vergangene Woche waren in dem Brunnen Keime von Escherichia Coli und Enterokokken in geringer Menge festgestellt worden. Es handele sich nicht um Krankheitserreger oder Viren, sondern um sogenannte Indikatorkeime. Solche Keime nehme man als Mensch mit der Nahrung regelmäßig auf. Für Trinkwasser liegen die Grenzwerte jedoch bei Null. Deshalb sei das Abkochgebot notwendig gewesen.