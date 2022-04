Mehr als 5.000 Schülerinnen und Schüler in der Region Bodensee-Oberschwaben absolvieren in diesen Tagen ihre Abitur-Prüfungen, sowohl an den allgemeinbildenden, als auch an den beruflichen Gymnasien, die meisten davon im Kreis Ravensburg. Wegen der mittlerweile gelockerten Corona-Bestimmungen können die Klausuren wieder ohne Einschränkungen geschrieben werden, so die zuständigen Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen.