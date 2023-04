Mehr als 5.000 Schülerinnen und Schüler treten in den nächsten Tagen in der Region Bodensee-Oberschwaben zum Abitur an. Los geht es am Mittwoch mit den Prüfungen im Fach Biologie.

An den Schulen im Raum Bodensee-Oberschwaben startet das Abitur. Den Auftakt machen die schriftlichen Prüfungen im Fach Biologie. In der Region treten mehr als 5.000 Schülerinnen und Schüler zum Abitur an, die meisten im Kreis Ravensburg (1438). Die Prüfungen finden erstmals auch an der Graf Soden Gemeinschaftsschule in Friedrichshafen statt. 15 Schülerinnen und Schüler hat der erste Abi-Jahrgang dort. Prüfungen ohne Masken und Mindestabstand Insgesamt wollen in den Landkreisen Bodensee, Biberach, Sigmaringen und Ravensburg rund 3.600 Prüflinge das Abitur erlangen, teilte das Regierungspräsidium Tübingen mit. Im Kreis Konstanz sind es laut dem dort zuständigen Regierungspräsidium Freiburg knapp 1.400 Schülerinnen und Schüler. Nach drei Jahren Corona-Pandemie könnten die Schülerinnen und Schüler endlich wieder ohne Masken und Mindestabstand ihre Prüfungen ablegen, so die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. "Ohne Masken und Mindestabstand - das ist eine große Erleichterung für alle Beteiligten." Die meisten Abiturientinnen und Abiturienten machen ihre Prüfungen an allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien, aber auch Waldorfschüler, Abendgymnasiasten und Privatschüler sind dabei. Die schriftlichen Prüfungen dauern bis 5. Mai, die Nachprüfungen bis Ende Mai. Ende Juni beginnen dann die mündlichen Abschlussprüfungen. Abi startet mit Bio statt Deutsch Wer am Mittwoch in Bio geprüft wird, muss sich gut auskennen mit Zellsystemen, mit Evolution und Gentechnik. Das sind drei von sechs möglichen Themengebieten. Normalerweise startet das Abi traditionell mit dem Fach Deutsch, doch das ist erst nächste Woche dran. Der Grund: Erstmals wollen die Bundesländer in einigen Fächern zeitgleich prüfen. Wegen unterschiedlicher Ferienzeiten fiel der gemeinsame Termin für die Deutschprüfung deshalb auf den 26. April.