Wo sind Weihnachtsmärkte abgesagt - wo nicht

Immer mehr Städte und Gemeinden am Bodensee und in Oberschwaben sagen wegen der hohen Corona-Zahlen ihre Advents- und Weihnachtsmärkte ab. Manche finden aber unter Auflagen statt.

Die Städte Konstanz (18.11.-22.12.) und Singen (26.11.-23.12.) wollen ihre Weihnachtsmärkte wie geplant öffnen - mit einem strengen 2G-Hygienekonzept. Das heißt, nur wer geimpft oder genesen ist, wird auf die umzäunten Areale gelassen. Die Besucherzahlen sind beschränkt, es muss eine Maske getragen werden und es besteht eine Kontaktnachverfolgungspflicht. Kleine Weihnachtsmärkte soll es auch in Überlingen, Markdorf und Engen geben.

Bei den Weihnachtsmärkten in Konstanz, Singen und Radolfzell können Besucherinnen und Besucher Eintrittsbändchen nutzen. SWR Esther Leuffen

Die Stadt Radolfzell bietet zu den vier Adventswochenenden den "Advent am Konzertsegel", jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Festlich geschmückte Hütten und Stände sollen auf Weihnachten einstimmen. Zudem ist am Konzertsegel ein Bühnenprogramm mit Live-Musik, Lesungen, Vorträgen und Workshops geplant.

In Friedrichshafen (Bodenseekreis) wird es die Bodensee Weihnacht geben, voraussichtlich vom 26. November bis 22. Dezember. Mehr als 60 Buden und Stände sollen Kunsthandwerk, Geschenkideen, internationale Spezialitäten und Glühwein bieten. Es gelten die Corona-Regeln. Bereits geöffnet ist die Eisbahn auf dem Romanshorner Platz.

Die Stadt Ravensburg hält an ihrem Christkindlesmarkt fest, allerdings finden nicht alle Veranstaltungen statt. Öffnen soll der Markt mit rund 100 Ständen an zwei Standorten am Rathaus und in der Bachstraße am 26. November.

Auch in Biberach findet der traditionelle Adventsmarkt statt, allerdings unter Einschränkungen. So wird auf dem Biberacher Christkindlesmarkt in diesem Jahr kein Glühwein verkauft. Das teilte die Stadt mit. Auch Essen und andere Getränke zum Sofortverzehr würden nicht angeboten. Dadurch wolle man Menschenansammlungen vor Ständen vermeiden. Der Christkindlesmarkt ist ab dem 27. November geöffnet. Das Gelände ist nicht umzäunt und für jedermann frei zugänglich. Allerdings muss wie auf dem Wochenmarkt ein medizinischer Mundschutz getragen werden.

Folgende Weihnachtsmärkte sind bisher abgesagt: