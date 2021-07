Knapp eine Woche nach der Übergabe des neuen Krankenhausgebäudes in Biberach an die Sana Kliniken entscheidet am Mittwoch der Kreistag über den Rückbau des bisherigen Klinikareals. Der Abriss kostet Millionen.

Bis Oktober soll die Sana Klinik auf den neuen Klinikcampus umgezogen sein. Sofort danach soll mit den Abbrucharbeiten auf dem alten Areal begonnen werden. Denn mit der Stadt Biberach, die dort ein neues Wohngebiet entwickeln will, ist vertraglich festgelegt, dass das Gelände freigeräumt übergeben wird. Abbruchkosten von mehr als 13 Millionen Euro Mehrere große Gebäude, ein Hochhaus, unterirdische Gänge, ein Parkdeck, Straßen und Wege auf einem mehr als zehn Hektar großen Komplex müssen abgerissen oder zurückgebaut werden. Unklar ist bislang, ob die Stadt das Hochhaus übernehmen will. Die Kreisräte sollen nun der Verwaltung die Vollmacht erteilen, die Abbrucharbeiten auszuschreiben. Der Kreis rechnet mit Abbruchkosten in Höhe von insgesamt mehr als 13 Millionen Euro.