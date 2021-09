Schweiz weitet Corona-Zertifikatspflicht aus

In der Schweiz wird ab Montag die Covid-Zertifikatspflicht für alle ab 16 Jahren auf die Innenbereiche von Gastronomie, Kultur- und Sporteinrichtungen ausgeweitet. In Restaurants, Theater, Kinos, Museen oder Schwimmbäder kommt dann nur noch, wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Das EU-Zertifikat wird anerkannt. Tests sind ab Oktober kostenpflichtig. Bislang galt die 3 G-Regel nur für Diskotheken, Tanzlokale und bei Großveranstaltungen. Die Inzidenz in der Schweiz ist deutlich höher als in Deutschland.