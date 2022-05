per Mail teilen

Das 4er Kunstradsport-Team vom RMSV Edelweiß Aach im Kreis Konstanz ist erneut Junioren-Europameister. Hannah Elsässer, Nathalie Grote, Janina Setzer und Julia Matt siegten am Freitag bei den Hallenradsport Junioren Europameisterschaften in Schaffhausen. Aachs Bürgermeister Manfred Ossola, der als Zuschauer vor Ort war, sprach gegenüber dem SWR von einem bewegenden Moment. Am Sonntag um 18 Uhr gibt die Stadt Aach für die frischgebackenen Junioren-Europameisterinnen einen öffentlichen Empfang.