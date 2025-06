Die Stadt Aach hat 1.000 Streuobstbäume auf Vordermann gebracht

per Mail teilen

In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Stadt Aach (Kreis Konstanz) in einem großen Projekt um die Pflege der Streuobstbäume auf ihrer Gemarkung gekümmert. Das lohnt sich.

Die Streuobstbäume auf dem Gebiet der Stadt Aach im Hegau stehen jetzt wieder im wahrsten Sinne des Wortes gut da. In den vergangenen fünf Jahren wurde jeder einzelne Baum mehrfach begutachtet und gepflegt.

Die Idee kam 2020 auf, so steht in der aktuellen Ausgabe des Amtsblatts. Die Stadt beantragte Fördergelder vom Land aus einem Programm für den Erhalt von Streuobstwiesen. Mehr als 1.000 Streuobstbäume gibt es auf der Gemarkung der Stadt Aach. Besonders viele, weil eine intensive Nutzung wie Ackerbau sich auf den kargen und oft trockenen Böden rund um die Stadt noch nie richtig gelohnt hat. So erklärt es Förster Werner Hornstein, der das Projekt zusammen mit Florian Rapp vom Aacher Hauptamt verantwortet hat.

Jeder Streuobstbaum in Aach wurde gepflegt

Über einen Zeitraum von fünf Jahren wurde nun jeder einzelne Streuobstbaum mindestens zweimal geschnitten. Zuständig dafür war ein Team von sieben speziell ausgebildeten Obstbaumpflegern, zum Teil selbst Streuobstwiesenbesitzer, die für ihre Tätigkeit als Minijobber bei der Stadt angestellt waren. Dazu beteiligte sich auch die Aacher Bürgerschaft an Aktionen rund um das Streuobstbaumprojekt, so Hauptamtsleiter Florian Rapp gegenüber dem SWR. Auch das Obst der Bäume wurde eingesammelt, mit einer mobilen Mostanlage wurde Saft gepresst. Das Schnittgut der Bäume wurde zu Hackschnitzeln, aber auch zu Totholzhecken verarbeitet - als Lebensraum für Tiere.

Über fünf Jahre hat Aach sich um seine Streuobstbäume gekümmert. Pressestelle Stadt Aach

Streuobstbäume geben nach Pflege mehr Ertrag

30 Euro betrug die Förderung des Landes pro Baum über den Zeitraum von eben jenen fünf Jahren. Das war allein nicht kostendeckend. Den Rest der Kosten trug daher die Stadt. Auch die privaten Streuobstwiesenbesitzer steuerten etwas bei und mussten fünf Euro pro Baum für die Pflege bezahlen. Viele Bäume seien zum Beispiel mit Misteln zugewachsen gewesen, sodass sie kaum mehr Ertrag gebracht hätten. Jetzt trügen sie wieder mehr Früchte, berichtet Förster Werner Hornstein dem SWR.

Streuobstwiesen sind Natur- und Kulturlandschaft

Die Aktion zur Pflege der Streuobstbäume sei nicht zur Erhaltung der Kulturlandschaft rund um Aach wichtig gewesen, so Hornstein weiter. Sie diene auch dem Naturschutz und der Artenvielfalt. Gepflegte Bäume seien nun zum Beispiel stabiler und hielten Sturm oder nassem Schnee besser stand. Viele Bäume seien über hundert Jahre alt gewesen, manche davon auch nicht mehr zu retten. Ihre Stämme wurden aber oft als Lebensraum für Tiere wie Fledermäuse oder Käfer auf den Wiesen belassen.

Das Förderprogramm des Landes für die Pflege von Streuobstwiesen gibt es schon länger. Außergewöhnlich sei aber, dass die Stadt Aach im Vorfeld alle Streuobstwiesenbesitzer angeschrieben und als Antragsteller dann sozusagen die Gesamtverantwortung für das Projekt getragen habe, so Florian Rapp.

Gesellschaftlicher Wandel beim Thema Streuobst

Beim Thema Streuobstwiesen habe ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden, so Florian Rapp. Während die Nutzung früher selbstverständlich war, verzichteten heutzutage viele Menschen auf die Pflege der Wiesen oder das Aufsammeln der Früchte. Vielen Menschen fehle neben dem Beruf die Zeit. Anderen seien die Preise für Mostobst zu niedrig, daher lohne sich der Aufwand nicht.

Die Verantwortlichen von Stadt und Forst in Aach hoffen, dass das Streuobst-Projekt eine Initialzündung für private Streuobstwiesenbesitzer war und diese sich nun auch in Zukunft über ihre Bäume kümmern.