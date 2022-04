A8-Vollsperrung macht Spediteuren in Oberschwaben Probleme

per Mail teilen

Die Vollsperrung eines Teilstücks der A8 bis voraussichtlich Freitagabend wegen drohenden Felssturzes trifft auch Spediteure in Oberschwaben. Denn sie nutzen die Autobahn täglich.

Jede Sperrung einer Straße ist ein Problem für den Ablauf, heißt es beispielsweise von der Spedition Mösle aus Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg). Dann kämen Lastwagen verzögert an und Kunden bekämen ihre Ware zu spät. Das sei auch bei der aktuellen Sperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein Problem.

Lkw-Routen müssen täglich neu geplant werden

Die Spedition müsse täglich neu auf die Staumeldungen reagieren und die Routen anpassen. Zehn bis 20 Lkw seien davon jeden Tag betroffen. Auch die Spedition Max Müller mit Standorten unter anderem in Wangen im Allgäu sowie Immenstaad und Tettnang im Bodenseekreis spürt die Auswirkungen der Autobahn-Sperrung, heißt es auf SWR-Anfrage. Die Routen der insgesamt 85 Lastwagen würden je nach Ziel über andere Autobahnen umgeplant.

Da die Sperrung der A8 zwischen Merklingen und Mühlhausen in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor Beginn angekündigt worden war, sei die Planung aber nicht so schwierig wie etwa bei einem unvorhergesehenen Unfall, so die Spedition.