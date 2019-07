Gefährlicher Badespaß: Zwei Menschen sind am Donnerstag bei Badeunfällen im Bodensee ums Leben gekommen. Insgesamt gab es in dieser Woche bisher drei Tote.

In Gaienhofen im Kreis Konstanz verunglückte am Donnerstag ein 76 Jahre alter Mann tödlich. Nach Angaben der Polizei war er von seinem Segelboot zum Schwimmen in den See gesprungen und trieb kurz darauf bewegungslos im Wasser. Ein Passant brachte den Mann ans Ufer. Der 76-Jährige starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Schwimmerin findet leblosen Mann

In Nonnenhorn im Kreis Lindau kam ein 54-Jähriger ums Leben. Eine Schwimmerin hatte den im Bodensee treibenden Mann entdeckt. Zusammen mit Anwohnern zog sie ihn ans Ufer, er war aber bereits tot. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann bei einer morgendlichen Schwimmrunde am Donnerstag wegen gesundheitlicher Probleme unterging.

Dritter Toter innerhalb einer Woche

Bereits am Sonntag war ein 83-jähriger Mann in Arbon im Kanton Thurgau gestorben. Spaziergänger hatten den leblosen, im Wasser treibenden Mann entdeckt. Versuche, ihn wiederzubeleben, scheiterten. Die Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt.