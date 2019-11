Am Sonntag wird in Konstanz die Einweihung der neuen Synagoge gefeiert. Seit der Zerstörung des alten Gotteshauses 1938 hatten die Juden in der Stadt keine eigene Synagoge mehr.

Die neue Konstanzer Synagoge steht mitten in der Stadt. Nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem 1883 die erste Synagoge gebaut wurde. Zweimal wurde das Gotteshaus in Brand gesteckt und nach seiner Zerstörung auch nie wieder aufgebaut. Gebetet haben die Konstanzer Juden seitdem in Privaträumen.

Erster Brandanschlag auf Synagoge im "Dritten Reich"

Die neunjährige Jüdin Beate Bravmann wohnte mit ihrer Familie gleich neben der alten Synagoge, als diese am 1. November 1936 das erste Mal in Brand gesteckt wurde. Bei einem Besuch in Konstanz 2013 erinnerte sich Bravmann: "Das Gebäude war so stark, dass die Mauern nicht zerstört werden konnten. Aber die Thorarollen auf dem Altar wurden mit Benzin übergossen, und Männer zündeten die Kandelaber an. Die zerbrachen in zwei Teile, als wären sie Zündhölzer."

Konstanzer Stolpersteine, die an die jüdische Familie Bravmann erinnern. SWR Stefanie Baumann

Es war der erste Brandanschlag auf eine Synagoge im "Dritten Reich". Doch kaum jemand nahm Notiz, der örtlichen Zeitung war es nur eine kurze Meldung wert. Denn schon zu dieser Zeit manifestierte sich auch in Konstanz das Unrechtsregime, sagt der Konstanzer Historiker Tobias Engelsing. Juden wurden misshandelt, angepöbelt und bespuckt.

Sprengkommando legt Synagoge in Schutt und Asche

Im November 1938 versuchten SS-Männer erneut, das Gebäude abzubrennen. Die Konstanzer Feuerwehr, die 1936 den Brand noch gelöscht hatte, stand diesmal tatenlos daneben. Einige Feuerwehrleute halfen sogar, die Dachluken zu öffnen, um die Flammen anzufachen. Wieder hielten die Mauern stand. Am Ende rückte ein Sprengkommando an und legte die Synagoge in Schutt und Asche. Sie wurde nie wieder aufgebaut.

Die alte Konstanzer Synagoge vor und nach ihrer Zerstörung 1938. Pressestelle Rosgartenmuseum Konstanz

Nach dem Krieg errichtete man auf dem Grundstück einen Schrottplatz.

"Die Nachkriegsgesellschaft hat sozusagen die Dornenhecke wachsen lassen, die wollte nicht erinnert werden an das, was da geschehen war." Tobias Engelsing, Konstanzer Historiker

In den 60er-Jahren kaufte der KZ-Überlebende Sigmund Nissenbaum das Grundstück, baute ein Geschäftshaus und richtete darin eine kleine private Synagoge ein. Vor dem Gebäude erinnert ein Stolperstein an die ehemalige Synagoge.

Ein Stolperstein, der an die 1938 zerstörte Konstanzer Synagoge erinnert. SWR Stefanie Baumann

Jahrelange Planung für neue Synagoge

Die Planung für eine richtige Synagoge dauerte 15 Jahre. Gebaut und finanziert wurde der fünf Millionen Euro teure Bau von der Israelitischen Religionsgemeinschaft Baden. Die Synagoge besitzt Gemeinderäume, eine eigene Küche und eine Mikwe, ein jüdisches Tauchbad zur rituellen Reinigung.

Die Eröffnung der Konstanzer Synagoge stellt auch die Polizei vor besondere Herausforderungen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch, nicht nur, weil Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) zur Einweihung der Synagoge erwartet wird.

Beate Bravmann, die als Kind die Konstanzer Synagoge brennen sah, wird nicht bei der Einweihung dabei sein. Die 92-Jährige, die heute Beatrice Muhlfelder heißt, lebt in Amerika. Dorthin war sie 1938 mit ihrer Familie geflüchtet.