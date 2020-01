Derzeit wird wieder darüber gesprochen, ob das Zölibat in der katholischen Kirche noch zeitgemäß ist. In anderen Religionen dürfen Priester und Geistliche heiraten. Bei Juden und Protestanten ist das ganz normal. Warum hält die katholische Kirche am Zölibat fest? Wir haben in Oberschwaben nachgefragt. mehr...