Großputz für den Rößler Weiher bei Weingarten. Er soll, erstmals seit Jahrzehnten, demnächst trockengelegt und erst bis Februar wieder befüllt werden. Nach Auskunft des Ravensburger Landratsamtes sollen so Frost, Schnee und Regen den Schlamm am Grund abbauen und Nährstoffe binden. Dies könne ein Umkippen im Sommer verhindern. Der Kreis will das sogenannte "Wintern" deshalb künftig alle drei bis sechs Jahren durchführen.