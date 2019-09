Im Rechtstreit zwischen den Sana Kliniken Biberach und einem Patienten wird das Landgericht Ravensburg einen Vergleichsvorschlag erarbeiten. Das teilte der Anwalt des Patienten mit. Der Patient forderte Schmerzensgeld nach einer Schulterbehandlung.

Laut einem Gutachten der Krankenkassen wurde die Schulterverletzung des Patienten am Sana Klinikum Biberach nicht ausreichend untersucht. Wochen später kam heraus, dass die Schulter ausgekugelt war.

Richter schlägt Vergleich mit Sana Kliniken Biberach vor

Am Landgericht Ravensburg forderte er knapp 80.000 Euro Schmerzensgeld. Der Richter wird nun einen Vergleichsvorschlag erarbeiten.

Gutachten: Schulterprothese wäre vermeidbar gewesen

Der ehemalige Krankenpfleger kam vor zwei Jahren mit starken Schulterschmerzen ins Sana Klinikum Biberach. Nach Aussagen des Patienten wurde er nicht richtig geröntgt. Er wurde unbehandelt entlassen. Weil sich der Knorpel in seiner Schulter in der Zwischenzeit abgerieben hatte, musste dem Mann später eine Teilprothese eingesetzt werden. Das künstliche Gelenk wäre jedoch nicht nötig gewesen, hätte man den Patienten so untersucht wie vorgeschrieben, heißt es in einem Gutachten der Krankenkassen.