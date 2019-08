Der akute Ärztemangel der Kinderklinik an den Fachkliniken Wangen sorgt für Diskussionen. Der ehemalige Chefarzt der Spezialeinrichtung, Thomas Spindler, wirft der Geschäftsführung vor, der Fachkräftemangel sei hausgemacht. Er spricht in einer Mail von nicht nachvollziehbaren Struktur- und Personalentscheidungen und nicht hinnehmbaren Arbeitsbedingungen. Die Geschäftsführung solle gut überlegen, warum insgesamt neun Fachärzte innerhalb eines Jahres gekündigt haben. Die Krankenhaus-Geschäftsführung hatte dem SWR vor einer Woche gesagt, der Ärztemangel sei dem allgemeinen Fachkräftemangel, der Urlaubszeit und Schwangerschaften geschuldet. Zudem lockten auch attraktivere Jobangebote in Vorarlberg und der Schweiz. Letzteres bestreitet der ehemalige Chefarzt. Die Kinderklinik in Wangen hat aktuell ihren Betrieb eingeschränkt.