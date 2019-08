Die letzte Station seiner Sommertour von Gasthaus zu Gasthaus führte SWR-Reporter Wolfgang Wanner erst auf die Insel Reichenau in Georg's Fischerhütte und dann in den Gasthof zum Löwen nach Prestenberg. Dort war im wahrsten Sinne des Wortes der "Teufel" los.

Georg's Fischerhütte auf der Insel Reichenau

Am Vormittag ging es für Wolfgang zunächst auf die Insel Reichenau - um genau zu sein in Georg's Fischerhütte. Dort ist der Name Programm: Fisch in allen Variationen vom Zander bis zum Felchen. Worauf man beim Fisch achten sollte, verrät Gastronom Izet Begic im Audio.

Dauer 6:00 min Wolfgang von der Reichenau Georg's Hütte auf der Reichenau

Gasthof zum Löwen in Prestenberg

Am Nachmittag führte es Wolfgang dann nach Prestenberg in den Gasthof zum Löwen. Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Erwin Teufel kommt regelmäßig hierher. Freitags gibt es im Löwen immer Schupfnudeln in allen Variationen - typische schwäbische Hausmannskost eben. Und was der ehemalige Ministerpräsident überhaupt nicht mag, hat Hausherr Ludwig Geßler dann auch noch verraten.