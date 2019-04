Das Unternehmen Airbus Defence and Space will auf der Raumstation ISS mit Hilfe von ausgeatmeter Luft Astronauten-Nahrung machen. Dafür entstand in Friedrichshafen ein Photobioreaktor.

Kommende Woche soll der Photobioreaktor auf die Raumstation gebracht werden. Dabei handelt es sich um eine Art Einbauschrank, so ein Sprecher von Airbus Defence and Space. Er soll künftig das Kohlendioxid, das die Astronauten ausatmen, wieder zu Sauerstoff machen. Auch eine Mikroalge hilft dabei mit. Sie wächst dadurch in einer Nährlösung zu einer Art Algen-Brei heran - eine sehr proteinhaltige Nahrung für die Astronauten. Dauer 01:10 min SWR-Reporterin Friederike Fiehler erklärt den Photobioreaktor Das Unternehmen Airbus Defence and Space will auf der Raumstation ISS mit Hilfe von ausgeatmeter Luft Astronauten-Nahrung machen. SWR-Reporterin Friederike Fiehler erklärt, wie das funktionieren soll. Testphase auf der ISS Wenn sich der Photobioreaktor in der Testphase bewährt, wird er danach vor allem bei Langzeitmissionen eingesetzt. Mit der Anlage können sich die Astronauten dann weitestgehend selbst versorgen. Das sei wichtig, da ein Nachschub an Ressourcen von der Erde teuer und schwierig sei, erklärte der Sprecher. Schon jetzt kann Schmutzwasser auf der ISS wieder zu Frischwasser aufbereitet werden. An diesem Gerät auf der ISS soll der neue Photobioreaktor angeschlossen werden. Pressestelle Airbus