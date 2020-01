Naturschutzpreis geht an SWR-Redakteur und "Fridays for Future"

Verleihung in Radolfzell am Bodensee

Den Gerhard-Thielcke-Naturschutzpreis erhalten in

diesem Jahr SWR-Redakteur Werner Eckert und die Konstanzer Gruppe von "Fridays for Future". Die Auszeichnungen wurden bei den Naturschutztagen in Radolfzell am Bodensee verliehen.