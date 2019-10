Das Landgericht Ravensburg hat einen ehemaligen Schulbusfahrer wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Strafmildernd war das Geständnis des 26-Jährigen.

Das Landgericht Ravensburg hat einen ehemaligen Schulbusfahrer zu fünf Jahren Haft wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen verurteilt. Der 26-Jährige aus dem Kreis Biberach hatte die Kinder teils bei seinen Schulbusfahrten kennengelernt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann sechs Jungen und ein Mädchen teils unsittlich berührt, teils auch sexuell missbraucht hatte. Der 26-Jährige aus dem Kreis Biberach hatte den Opfern Pornos und pornografische Bilder gezeigt.

Drei 13-Jährige zu oralem Verkehr verleitet

Drei Jungen hatte der 26-Jährige zu oralem Verkehr verleitet. Er habe die 13-Jährigen zunächst mit Alkohol abgefüllt und anschließend regelrecht eine Sexorgie mit ihnen veranstaltet, so der Vorsitzende Richter am Mittwoch in seiner Urteilsbegründung. Der Mann habe seine Funktion als Schulbusfahrer ausgenutzt. Er habe die Opfer im Schulbus kennengelernt und in seiner Freizeit getroffen.

Geständnis wirkte sich strafmildernd aus

Stark strafmildernd habe sich ausgewirkt, dass der Mann die Taten gestanden hatte. In Haft wolle er eine Therapie machen, so der 26-Jährige nach der Urteilsverkündung. Die Verteidigung prüft nun, ob sie in Revision geht.