Bei einem Lawinenabgang am Samstag sind in der Nähe von Lech am Arlberg in Österreich mindestens drei Skifahrer aus dem Raum Biberach ums Leben gekommen. Eine vierte Person wird noch vermisst.

Bei den Skifahrern, die in der Nähe von Lech am Arlberg in Österreich ums Leben kamen, handelt es sich um drei Männer aus dem Raum Biberach. Sie waren 57, 36 und 32 Jahre alt. Eine vierte Person werde noch vermisst, bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf SWR-Anfrage. Sie stamme ebenfalls aus dem Raum Biberach.

Die Suche nach dem oder der Vermissten musste wegen großer Lawinengefahr abgebrochen werden. Ob sie am Sonntag wieder aufgenommen wird, entscheidet eine Lawinenkommission am Vormittag, wie ein Polizeisprecher sagte. "Es ist zu fragen, ob die Suche wegen der großen Lawinengefahr zu verantworten ist", so der Sprecher.

In Österreich sind mindestens drei Skifahrer aus dem Raum Biberach bei einer Lawine ums Leben gekommen (Symbolbild) picture alliance/APA/picturedesk.com

Wie am Sonntag bekannt wurde, sei die Gruppe am Samstag in die gesperrte Skiroute "Langer Zug" eingefahren. Danach wurde sie von einer Lawine mitgerissen und verschüttet. Per Handyortung konnten sie zwar von den Rettungsmannschaften gefunden werden, die Bergung gestaltete sich aber schwierig und dauerte laut Polizei bis kurz vor Mitternacht.

Trotz Lawinen-Airbags verschüttet

Letztlich konnten drei Männer der vierköpfigen Gruppe nur noch tot ins Tal gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, waren sie alle mit Lawinen-Airbags ausgestattet. Die wurden auch ausgelöst, konnten aber trotzdem nicht verhindern, dass die Skifahrer aus Oberschwaben von der Lawine verschüttet wurden.

Die Polizei war nur deshalb auf das Unglück aufmerksam geworden, weil die Ehefrau von einem der Skifahrer am Samstagabend eine Vermisstenmeldung abgegeben hatte. Sie war bei der Tour nicht dabei.

Lawinenwarnstufe 3 in Lech

Am Samstag herrschte in Lech oberhalb von 2.000 Metern Lawinenwarnstufe 3. Wegen weiterer Schneefälle dürfte die Lawinengefahr nicht nur in der Region Arlberg weiter zunehmen. Verbreitet wird bis zum Dienstag in Hochlagen mit rund einem Meter Neuschnee und mehr gerechnet.