Ungewöhnliche Ortsnamen: Judentenberg

In der Reihe ungewöhnliche Ortsnamen sind wir dieses Mal in Judentenberg. Der erste Eindruck: Es ist kalt und zugig. Aber auch von einer atemberaubenden Aussicht und einem Juwel ist die Rede.

80 Einwohner leben in dem Dorf auf der 750 Meter hohen Anhöhe, erfährt SWR-Reporterin Verena Katschker. Es gibt ein Gasthaus in Judentenberg bei Illmensee, das die Leute von weither wegen seiner leckeren Hähnchen aufsuchen.

Doch das wirklich Besondere ist die Kapelle St. Martin. Sie ist eine der ältesten Kapellen in ganz Oberschwaben. In ihrem Inneren ist sie mit Fresken aus dem 15. Jahrhundert bemalt. Ein Juwel sei das, erklärt Olav Brand, der in Judentenberg so etwas wie der inoffizielle Historiker ist.

Der Ortsname Judentenberg kommt entweder von dem Frauennamen Judinta, was Jüdin bedeutet. Er könnte aber auch von Jüttenberg abgeleitet sein, was so viel wie Hüttenberg heißt, erklärt Olav Brand.

Beim Gang in die Kapelle erzählt Messnerin Frau Rothmund, dass in der kleinen Kirche noch immer Gottesdienste abgehalten werden. Um die Kapelle zu restaurieren, haben die Judentenberger kräftig Spenden gesammelt. Zusammenhalt sei die große Stärke der Judentenberger, ob für den Erhalt der Kirche oder um sich untereinander beizustehen, weiß die Messnerin. Darum möchte sie nirgends anders leben als hier, auch wenn der Wind zuweilen eisig um die Häuser weht.