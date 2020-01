Ein Horn ist lang und spitz - in Anlehnung an diese Form werden spitze Landschaften, wie zum Beispiel Kap Horn oder das Horn von Afrika danach benannt. Auch das Matterhorn hat daher seinen Namen. Am Bodensee ragen gleich mehrere Hörner ins Wasser.

Auf der Schweizer Seite des Bodensee gibt es die Gemeinde Horn und die Stadt Romanshorn - beide im Kanton Thurgau. Auf der deutschen Seite ragt die Spitze des Bodanrücks als Hörnle in den Bodensee. Dort ist eines der beliebtesten Freibäder der Region angesiedelt. Rundumsicht über den Untersee SWR-Reporterin Bettina Ditzen hat sich die Ortschaft Horn auf der Halbinsel Höri am Untersee genauer angeschaut. Mit den Ortsteilen Gundholzen und Hemmenhofen gehört Horn am Untersee zur Gemeinde Gaienhofen. Sie liegt an einem Hang, der steil zum See abfällt und mit seiner Landzunge eine Spitze, ein sogenanntes Horn, bildet. Warum die Ortschaft Horn mit seiner grandiosen Aussicht sogar die Beachtung des Großherzogs von Baden fand, hören Sie im Audio.