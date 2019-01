Ungewöhnliche Ortsnamen: Höllsteig bei Billafingen

Auf der Suche nach ungewöhnlichen Ortsnamen war SWR-Reporter Thomas Wagner in Höllsteig bei Owingen-Billafingen unterwegs. Statt einer steilen Stiege in das Höllenfeuer hinab hat er etwas Angenehmeres gefunden.

Kein heißer, sondern ein eiskalter Wind weht in Höllsteig. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes stammt aus dem Jahr 1290. Dort ist nicht von Höllsteig, sondern von "Hellsteig" die Rede. Der ehemalige Ortsvorsteher von Billafingen, Karl Barth, weiß, dass der Ort in einer hellen Lichtung, umrundet von Wäldern, errichtet wurde.

Und Barth findet noch eine mögliche Erklärung für den Ortsnamen: Unweit des Ortes gibt es einen Felsen, an dem ein intensives Echo widerhallt. Der Name könnte also von "hell" oder von "Hall" kommen.

Hans-Jörg Straub (links) und Karl Barth (rechts) mit Reporter Thomas Wagner

Sogar ein kleiner Hauch von Weltgeschichte weht durch den Ort: Der oberste Spionagechef der ehemaligen DDR, Markus „Mischa“ Wolf, verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Höllsteig. Sein Vater praktizierte als Naturarzt und zog sich für Forschungsarbeiten einige Jahre auf einen der Höfe zurück, so Lokalhistoriker Hans-Jörg Straub. Zu DDR-Zeiten und auch nach dem Fall der Mauer habe der Ex-Spionagechef sich immer wieder in Höllsteig aufgehalten, so Billafingens ehemaliger Ortsvorsteher Karl Barth.

Höllsteig liegt auf einer Anhöhe bei Billafingen im westlichen Bodenseekreis

Und auch das gab es in Höllsteig: eine der ersten reformpädagogischen Schulen Deutschlands. Sie wurde in einem der Bauernhöfe Anfang der 1920-er Jahre eingerichtet.

„Die Haltung der Bevölkerung war eher ablehnend“ Lokalhistoriker Hans-Jörg Straub über die reformpädagogische Schule

Nur die Buben vom Ort seien neugierig gewesen, erzählt Karl Barth. Denn die Schülerinnen der Reformschule haben sich "allenfalls leicht bekleidet der hohen Kunst der Freikörperkultur gewidmet".

