Ein undichtes Heizungs-Thermostat hat in der Lindauer Stadtverwaltung für einen Wasserschaden gesorgt. Der Sachschaden ist erheblich. Auch das Trauzimmer ist betroffen.

Die Stadtverwaltung Lindau befindet sich in der sogenannten Villa Toscana, einem dreigeschossigen Bau mit Freitreppe. Sie ist 150 Jahre alt. Dort ist es passiert: Handwerker haben Heizungs-Thermostate ausgetauscht und nicht richtig abgedichtet.

Wasser lief bis in den Keller

Vergangene Woche habe man bemerkt, dass Wasser auslief, so der Pressesprecher von Lindau. Es lief die Wände hinunter bis in den Keller. Es drang auch in das historische Parkett im Oberbürgermeister-Zimmer, zudem in das Trauzimmer. Brautpaare müssen bis auf Weiteres woanders getraut werden. Die aufwändigen Sanierungen werden voraussichtlich bis zum Jahresende dauern. Der finanzielle Schaden sei erheblich, heißt es von Seiten der Stadt Lindau.