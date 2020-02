Sie sind das berühmteste Frauenduo der schwäbischen Fernsehfasnacht: Petra Binder ("Dui do") und Doris Reichenauer ("de sell"). Seit fast zwanzig Jahren stehen die beiden gemeinsam auf der Bühne, und das längst nicht nur an Fasnacht. Das Kabarett-Duo hat seinen Erfolg kontinuierlich ausgebaut. "Dui do on de sell" sind weit über die Landesgrenzen hinaus gefragt und gern gesehene Unterhalter im SWR Fernsehen wie im Ersten.

Für die beiden Schwäbinnen heißt das, dass sie gemeinsam oft mehr Zeit verbringen als mit ihren eigenen Partnern, und betonen gerne ihr "eheähnliches Verhältnis". Wie das schon so lange und erfolgreich gelingt, verraten sie im Studio. mehr...