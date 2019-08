per Mail teilen

Die „Überlingen Open“ sind am Sonntag zu Ende gegangen. Den Sieg im Einzel holte sich der deutsche Tennisspieler Peter Heller. Der 27-Jährige gewann in zwei Sätzen gegen Louis Wessels mit 6:1 und 6:4. Doch auch der 21-jährige Wessels ging erfolgreich aus dem internationalen Tennis-Weltranglistenturnier. Er gewann das Finale im Doppel zusammen mit Valentin Günther. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von rund 13.000 Euro vergeben. Außerdem gab es 80 ATP-Punkte für die Tennis-Weltrangliste im Einzel und Doppel.