Mit einem sogenannten Volksantrag wollen die Landesbauernverbände den Erfolg des Volksbegehrens "Rettet die Bienen" verhindern. Sie sehen durch das Volksbegehren den Fortbestand der Landwirtschaft zwischen Kaiserstuhl und Bodensee in Gefahr. Die Erzeugergemeinschaft "Obstregion Bodensee" unterstützt den Volksantrag. Am Dienstagabend haben sich die Landwirte zum ersten Mal in Überlingen getroffen, um den Protest zu organisieren. 40.000 Unterschriften von wahlberechtigten Bürgern Baden-Württembergs wären notwendig, damit der Volksantrag zum Tragen kommt. Gelingt es, wäre der Stuttgarter Landtag dazu verpflichtet, sich mit dem Anliegen der Landwirte auseinander zu setzen.