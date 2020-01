In Überlingen hat es am Montagabend zweimal hintereinander gebrannt. Erst in einer Tiefgarage, kurze Zeit später in einem Carport. Vier Autos und drei Roller wurden zerstört.

Aus der Tiefgarage quoll bereits dichter Rauch, als die Rettungskräfte eintrafen. Die Feuerwehr schickte mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz ins Gebäude, um den Brand zu löschen. Zwei Autos und zwei Roller fielen den Flammen zum Opfer. Überlinger Feuerwehr verhinderte Schlimmeres Ob auch andere Fahrzeuge, die in der Tiefgarage abgestellt waren, durch Rauch und Ruß in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte die Feuerwehr abschließend noch nicht sagen. Auch der Schaden am Gebäude kann noch nicht beziffert werden. Durch das schnelle Eingreifen, so die Feuerwehr, wurde Schlimmeres verhindert. Über der Tiefgarage befinden sich mehrere Wohngebäude. Zwei Menschen erlitten bei dem Brand eine leichte Rauchgasvergiftung. Brand auch in Carport Kurz nach dem Einsatz in der Tiefgarage wurde die Freiwillige Feuerwehr Überlingen erneut alarmiert. Diesmal brannte ein Carport, in dem zwei Autos und ein Roller untergestellt waren. Fahrzeuge und Carport wurden zerstört. Der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus sowie auf weitere Autos zu verhindern. In einem Carport in Überlingen brannten zwei Auto aus Pressestelle Feuerwehr Überlingen Brandstifter in Überlingen unterwegs? Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden und auch eine mögliche Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, so ein Polizeisprecher. Bereits vergangene Woche in der Nacht von Freitag auf Samstag brannten im Stadtgebiet von Überlingen mehrere Mülltonnen.