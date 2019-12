Vor den Toren der Firma Diehl Defence in Überlingen haben am Samstag knapp 100 Menschen gegen Rüstungsexporte protestiert. Anlass der Demonstration ist die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien. Die Initiatoren, darunter der Verein "Keine Waffen vom Bodensee", fordern einen sofortigen Stopp der deutschen Rüstungsexporte in die Türkei. Die Firma Diehl Defence in Überlingen produziert Raketen-Komponenten. Sie liefert nach eigenen Angaben auch an internationale Streitkräfte - unter Beachtung strenger Gesetze. Diehl machte im vergangenen Jahr knapp 500 Millionen Euro Umsatz. In Überlingen sind 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.