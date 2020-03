An diesem Wochenende werden in der Region wieder Funkenfeuer abgebrannt. Sie sind eine alte Tradition im schwäbisch-alemannischen Raum am Wochenende nach Aschermittwoch.

Funkenfeuer gibt es am Samstag unter anderem in Eriskirch, Meersburg, Salem und Bermatingen im Bodenseekreis. Auch auf dem Purren in Konstanz-Litzelstetten wird ein großes Feuer entzündet. Im Kreis Ravensburg finden am Samstag Funkenfeuer beispielsweise in Schmalegg und in Ravensburg statt.

Am Sonntagabend erleuchten die Flammen den Nachthimmel unter anderem in Friedrichshafen, Weingarten, Bad Wurzach und in Pfullendorf.

Immer am ersten Wochenende nach Aschermittwoch

Die Funkenfeuer sind ein alter Brauch im schwäbisch-alemannischen Raum. In vielen Orten werden Christbäume und anderes Holz zu meterhohen Türmen gestapelt und angezündet. Obenauf thront eine Strohpuppe, die sogenannte "Funkenhexe".

Traditionell werden am ersten Wochenende der Fastenzeit in der Region Bodensee-Oberschwaben vielerorts die Funkenfeuer entzündet, um damit symbolisch den Winter auszutreiben. SWR

In Vorarlberg auch "Küachlisonntag" genannt

In Vorarlberg gehört der Funkensonntag seit 2010 zum immateriellen Kulturerbe. In Dornbirn finden deswegen gleich mehrere Funken statt, am Samstag und am Sonntag. In einigen Gemeinden in Vorarlberg wird auch das sogenannte Scheibenschlagen veranstaltet. Dabei werden glühende Holzscheiben ins Tal katapultiert, unter anderem in Sankt Gallenkirch.