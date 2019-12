In Friedrichshafen und Tettnang hat es drei besondere Weihnachtsgeschenke gegeben. Drei Babys erblickten am Heiligen Abend das Licht der Welt. Der erste war der kleine Oliver, der gegen kurz nach vier Uhr in der Früh im Klinikum Friedrichshafen geboren wurde. Etwas mehr Zeit ließ sich Souheir Maria in Tettnang. Gegen kurz vor 15 Uhr kam dann die kleine Lina ebenfalls in Tettnang zur Welt. Alle Kinder sind laut Mitteilung der Kliniken gesund und munter.