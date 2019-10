Die Hopfenernte in der Region Bodensee-Oberschwaben ist in dieser Woche zu Ende gegangen. Fünf Wochen lang haben die Hopfenpflanzer insgesamt 23 Sorten geerntet. Der Geschäftsführer des Hopfenpfanzerverbands Tettnang, Jürgen Weishaupt, ist zuversichtlich, dass die Ernte noch besser ausfallen wird als im Sommer geschätzt. Gründe sind laut Weishaupt ein kühler Mai, eine späte Blüte und Niederschläge zur richtigen Zeit in richtiger Menge. Der neu geerntete Hopfen wird in einem halben Jahr zu Bier verarbeitet.