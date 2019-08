per Mail teilen

In Tettnang hat die Hopfenernte begonnen. Die Dolden haben in diesem Jahr eine sehr gute Qualität, so die Hopfenpflanzer ihm Rahmen ihrer Ernteschätzung vor rund einer Woche. Auch mit der Menge der Ernte werden die Hopfenpflanzer nach eigenen Angaben zufrieden sein. Im letzten Jahr hatten Hagel und extreme Trockenheit für eine geringere Ernte gesorgt.