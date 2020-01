Der Bürgermeister von Tengen im Kreis Konstanz, Marian Schreier (SPD), tritt bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart als unabhängiger Kandidat an. Das bestätigte er dem SWR.

Marian Schreier hält an seiner Kandidatur für die OB-Wahl am 8. November fest - obwohl der Stuttgarter SPD-Kreisvorstand dem 29-Jährigen im Dezember signalisiert hatte, ihn nicht zu unterstützen. Eine überparteiliche Kandidatur sei zwar nicht seine Wunschoption, so Schreier gegenüber dem SWR. Gerne hätte er sich in einem "fairen und ergebnisoffenen Verfahren" beworben, doch das sei aus seiner Sicht zu keinem Zeitpunkt möglich gewesen.

Schreier am Samstag in Stuttgart

Deshalb werde er sich nun nicht weiter um die Unterstützung der Stuttgarter SPD bemühen, sondern als unabhängiger Kandidat antreten. Seine Absicht sei weiterhin klar: Er wolle Oberbürgermeister seiner Heimatstadt Stuttgart werden. Am Samstag will sich Schreier bei einer öffentlichen Veranstaltung in Stuttgart vorstellen und erstmals seine Ideen für die Stadt präsentieren. Zudem will er erklären, wie seine überparteiliche Kampagne aussehen soll.