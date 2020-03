In Tengen im Kreis Konstanz wird ein zweiter Windpark gebaut. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids. 32,66 Prozent der Tengener Bürgerinnen und Bürger stimmten am Sonntag für die Verpachtung der stadteigenen Fläche an die Firma Solarcomplex. Sie soll, so will es die Stadt, auf der Anhöhe im Stadtteil Watterdingen drei Windräder bauen. Als erstes stünden nun die Verhandlungen der Pachtverträge an, so Bürgermeister Marian Schreier (SPD). Anschließend müssten Untersuchungen zum Natur- und Artenschutz durchgeführt werden, auch Windmessungen würden nochmal durchgeführt. Ab 2021 wolle man konkret ins Genehmigungsverfahren einsteigen. Ein Spatenstich soll dann frühestens 2022 erfolgen.