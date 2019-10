per Mail teilen

200 Interessierte haben sich in Fischbach bei Biberach getroffen und sich über die Heilkräfte der Bienenprodukte informiert. Die Bienenheilkunde (Apitherapie) soll zur Kassenleistung werden, fordert der Apitherapiebund.

Die Apitherapie sei eine der ältesten Therapieformen der Menschheit, so Arno Bruder, der Vorsitzende des Deutschen Apitherapie Bundes, gegenüber dem SWR. Schon im Altertum seien Bienenprodukte bei bestimmten Krankheitsbildern eingesetzt worden. Bienenwachs, Propolis oder auch Bienengift werden eine heilende Wirkung nachgesagt.

Forderung in Fischbach: Apitherapie als Kassenleistung

Bei der Tagung in Ummendorf-Fischbach bei Biberach, organisiert vom Verein Apitherapie-Oberschwaben, forderte Arno Bruder, dass die Apitherapie als Therapieform anerkannt und Krankenkassenleistung wird. So sollen alle die Therapien mit Bienenprodukten in Anspruch nehmen können.

Die Luft im Bienenstock soll heilende Wirkung haben. Bei der Therapie wird die Luft über einen Schlauch eingeatmet. SWR

Therapie mit Bienenstockluft

Bei der Tagung im Ummendorfer Ortsteil Fischbach wurde auch demonstriert, wie die Therapie mit Bienenstockluft funktioniert. Die Luft soll Bronchitis- und Asthmapatienten helfen. Studien, die die heilende Wirkung belegen, gibt es bisher nicht. Forscher der Technischen Universität Dortmund untersuchten die Luft in Bienenstöcken und konnten bisher über 50 unterschiedliche Inhaltsstoffe identifizieren. Die Verbindungen in der Luft bestehen laut Studie überwiegend aus Propolis und Bienenwachs.

Was auf der Apitherapietagung ansonsten angeboten und vorgestellt wurde, ist im Audiobeitrag von Andreas Gottschalk zu hören.

Dauer 3:22 min Apitherapietagung in Ummendorf Zum fünften Mal haben sich am Tag der Deutschen Einheit in Fischbach bei Biberach Fachleute und Gäste zur Apitherapietagung getroffen. Dieser Name steht für die Heilung mit Bienenpordukten wie Honig, Bienengift, Pollen und der Luft aus dem Bienenstock. Rund 200 Gäste waren gekommen, um mehr über die Anwendungsbereiche der Mittel zu erfahren.