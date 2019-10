Ein herrenloses Motorboot vor Wasserburg am bayerischen Bodenseeufer hat am Freitagmorgen internationalen Seenotalarm für Deutschland und Österreich ausgelöst.

Vermutet wurde zunächst, dass der Bootsführer über Bord gegangen ist. Mit elf Booten von Wasserwacht, Wasserschutzpolizei und Feuerwehr wurde der Bodensee zwischen Rohrspitz (Vorarlberg), Argenmündung (Bodenseekreis) und Schachener Bucht (Kreis Lindau) nach einer möglichen Person im Wasser abgesucht. An der Suche waren auch zwei Hubschrauber beteiligt.

In der Nacht quer über den Bodensee

Die Ermittlungen beim österreichischen Bootseigentümer ergaben jedoch, dass das Motorboot in den vergangenen Tagen nicht benutzt wurde. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass das Boot vom Südwind in der Nacht auf Freitag vom Hafen am Rohrspitz quer über See nach Wasserburg getrieben wurde. Gegen Mittag wurde die Suche eingestellt.