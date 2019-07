Trotz Fortschritten sind in Deutschland weiter wenig Frauen in öffentlichen Unternehmen an führender Position. In Baden-Württemberg steht besonders Heidelberg schlecht da.

Wissenschaftler der Zeppelin-Universität Friedrichshafen haben für die Studie die Führungsetagen von 1.463 öffentlichen Unternehmen wie Stadtwerke oder Krankenhäuser in 69 Städten ausgewertet. Verglichen wurden Stadtstaaten, Landeshauptstädte und die vier größten Kommunen je Bundesland. Freiburg ist mit einem Frauenanteil von 33,3 Prozent auf Platz sechs aller untersuchten Städte.

Drei Städte in Baden-Württemberg unterdurchschnittlich

In Karlsruhe ist etwa jede fünfte kommunale Führungsposition von einer Frau besetzt, dahinter kommt Mannheim mit einem Frauenanteil von knapp 17 Prozent. In der Landeshauptstadt Stuttgart ist nicht mal jede zehnte Führungskraft der untersuchten kommunalen Firmen weiblich. Noch weniger sind es in Heidelberg mit 6,3 Prozent.

Große Unterschiede zwischen Ost und West

Bundesweit sind die meisten Frauen im hessischen Offenbach an der Spitze: Die Quote beträgt hier 54,5 Prozent. Es gibt aber auch Städte mit gar keiner weiblichen Führungskraft auf kommunaler Ebene, dazu gehören etwa Braunschweig oder Flensburg. Insgesamt lägen die Zahlen unter den von der Politik formulierten Zielen, so Studienleiter Ulf Papenfuß. Auffällig ist ein starker Unterschied zwischen Ost und West. In Ostdeutschland sind fast doppelt so viele Frauen im Vorstand kommunaler Unternehmen wie in Westdeutschland.

In manchen Städten stieg im Laufe der vergangenen Jahre der Anteil von Top-Managerinnen. In anderen gab es den Angaben zufolge eine Stagnation auf niedrigem Niveau oder sogar einen Rückgang. "Einige Kommunen haben sich des Themas angenommen und inzwischen eine vergleichsweise hohe Repräsentation erreicht. Das hängt in erster Linie von den handelnden Akteuren ab", sagte Papenfuß.

Viele Frauen im Bereich Natur und Soziales

Besonders häufig sind weibliche Führungskräfte der Studie zufolge in den Bereichen Zoologische Gärten, Landschaftspflege und Naturschutz, Gesundheit und Soziales sowie in Krankenhäusern zu finden. Deutlich geringer ist ihr Anteil unter anderem bei Banken und im Finanzwesen, in Stadtwerken oder in der Abfall- und Entsorgungswirtschaft.