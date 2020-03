Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat die umstrittene Vergabe von Bauplätzen in Ummendorf (Kreis Biberach) für rechtswidrig erklärt. Geklagt hatte eine Familie, die nicht zum Zuge gekommen war.

In der Verhandlung am Dienstag hatten die Richter formale und inhaltliche Bedenken gegen das Vorgehen der Gemeinde geäußert. So hielten die Richter ein Ummendorfer Gemeinderatsmitglied für befangen, als es 2018 um die Vergabe der 27 Bauplätze ging. Auch inhaltlich sah das Gericht das Punktesystem, nach dem die Bauplätze vergeben wurden, kritisch. Denn dort seien Einheimische so stark bevorzugt worden, dass Auswärtige keine reale Chance auf einen Bauplatz in Ummendorf gehabt hätten. Das verstoße aber gegen den EU-Grundsatz der Freizügigkeit.

Gemeinderat hat selbst Gründstück bekommen

Der Verkauf der Grundstücke der Gemeinde Ummendorf im Kreis Biberach wurde im vergangenen Jahr per einstweiliger Anordnung gestoppt. Denn höchstwahrscheinlich, so das Gericht damals, seien bei der Vergabe der begehrten Bauplätze Rechtsfehler passiert. Der Gemeinderat habe die Vergabekriterien für die Grundstücke in nicht öffentlicher Sitzung beraten. Außerdem habe ein Gemeinderatsmitglied abgestimmt, das selbst ein Grundstück haben wollte und auch bekam. Das klare Urteil, das am Mittwoch verkündet wurde, begrüßte Oliver Leuze, der Anwalt der Klägerfamilie. Es sei nun gerichtlich bestätigt, dass nichts hinter verschlossenen Türen beschlossen werden dürfe, so Leuze.

"Von der Gemeinde wurden elementare Grundsätze der Demokratie nicht beachtet." Oliver Leuze, Rechtsanwalt der Klägerseite

Kläger kritisieren Art und Weise der Bauplatzvergabe in Ummendorf

Bei dem Prozess ging es um die Vergabe von Bauplätzen in einem Neubaugebiet, die 2018 an junge Familien vergeben worden waren. Die Gemeinde hatte damals nach einem Punktesystem entschieden. Punkte gab es zum Beispiel für die Kriterien Alter (21 bis 35 Jahre), Kinder, einheimisch oder ehrenamtliches Engagement. Ein Ehepaar mit zwei Kindern, das leer ausging, klagte, weil es sich benachteiligt sah.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Mit dem Urteil muss die Vergabe der Bauplätze noch einmal von vorne beginnen. Für die meisten betroffenen Familien spielt das Urteil jedoch keine Rolle mehr, denn die Gemeinde Ummendorf hatte die Vergabe der Bauplätze bereits vor dem Prozess wieder zurück genommen. Die Bauplätze sollen nun nach einem anderen Verfahren neu vergeben werden. Nach Ansicht des Anwalts können die Kläger, aber auch andere Bürger, denen durch das Urteil ein Nachteil entsteht, nun prüfen lassen, ob ihnen ein Schadenersatz von der Gemeinde zustehen könnte.

Eine schriftliche Begründung des Urteils steht noch aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Prozessbeteiligten können dagegen Rechtsmittel einlegen. Das könnte jahrelange Prozesse und Stillstand im Baugebiet zur Folge haben.

Der Fall Ummendorf hat unter Gemeinden für Verunsicherung gesorgt. Einige lassen sich jetzt beraten, um Fehler bei der Grundstücksvergabe zu vermeiden.