Nach Beschwerden über den Linienbusverkehr in Stockach hat die Polizei diese Woche ein Dutzend Busse morgens während der Schülerbeförderung kontrolliert. Dabei gab es laut Polizei kaum Beanstandungen. Keiner der Busse war überfüllt. Die Busse waren in einem gepflegten und technisch guten Zustand, die Noteinrichtungen in den Bussen war griffbereit vorhanden.