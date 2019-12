An dem Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Rhein bei Speyer in Rheinland-Pfalz ist ein Schiff des Flusskreuzfahrtenanbieters "Thurgau Travel" mit Sitz in Weinfelden beteiligt. Bei dichtem Nebel stieß das Kreuzfahrtschiff am Donnerstag frontal mit einem Tankschiff zusammen. An Bord waren 140 Passagiere und Besatzung. Laut Wasserschutzpolizei gab es 20 Verletzte. Beide Schiffe konnten nach der Kollision in den Hafen von Speyer fahren. Die rund 100 Passagiere verbrachten noch eine Nacht auf der "MS Thurgau Prestige" und wurden am nächsten Tag mit dem Bus zurück in die Schweiz gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei unklar.