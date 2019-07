Ein Murenabgang hat Samstagabend auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Gemeinde Sonntag bei Bludenz in Vorarlberg vier Autos verschüttet. Der Strom aus Schlamm- und Gestein war nach starkem Regen und Hagelgewittern abgegangen, so die Polizei in Bregenz. Es gebe keine Hinweise auf verschüttete Personen. Die vier Autos sollen in den kommenden Tagen geborgen werden.