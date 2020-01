Die Sternsinger sind wieder unterwegs. Sie gehen von Haus zu Haus, singen und sammeln Geld für einen guten Zweck. Doch nicht überall gibt es genügend Sternsänger für die Besuche bei den Gemeindemitgliedern.

In der katholischen Gemeinde "St. Georg - Maria Hilf" in Konstanz haben sich rund 40 Kinder angemeldet, um bei den Sternsingern mitzumachen. Sie ziehen weiße Gewänder an, darüber kommen leuchtende Mäntel in lila, grün und rot. Auf dem Kopf tragen sie eine goldene Krone mit bunt funkelnden Steinen. Sie sind aufgeregt, bevor sie zum ersten Mal losziehen.

Auch in Friedrichshafen sind die Sternsinger unterwegs und haben dem SWR-Studio einen Besuch abgestattet. SWR Martin Hattenberger

Besuche müssen angemeldet werden

Rund 3.500 Mitglieder hat die katholische Gemeinde in Konstanz. Da ist es nicht möglich, mit nur 40 Kindern alle zu besuchen. Deshalb muss sich melden, wer unbedingt besucht werden will. Doch Leiterin Sarah Peters ist zuversichtlich: "Auch wenn wir dieses Jahr ein bisschen weniger Kinder sind als im letzten Jahr, kriegen wir das hin, alle zu besuchen, die sich gemeldet haben". In kleinen Gruppen von bis zu fünf Kindern laufen sie los. "Stern über Bethlehem" singen die Kinder, sagen Sprüche, sammeln Geld ein und schreiben den Segen "20* C+M+B* 20" an die Haustür. Das bedeutet so viel wie "Christus segne dieses Haus". Und natürlich kriegen auch die Sternsinger ein bisschen was Süßes. Doch sie machen es aus anderen Gründen.

"Ich mache bei den Sternsingern mit, weil es mir Spaß macht und ich anderen Kindern im Libanon helfen will." Sophie-Marie Degenkolb, 10 Jahre alt, Sternsingerin Konstanz

Und so klingt es, wenn die Sternsinger aus Konstanz "Stern über Bethlehem" singen: